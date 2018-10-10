BELGEM'de yeni dönem başladı

Gemlik Belediyesi'nin üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik hayata geçirdği Belediye Gençlik Merkezi (BELGEM), 400 öğrencisi ile 2018-2019 eğitimlerine başladı.

Üniversiteye hazırlanan gençlere, sayısal, sözel eve eşit ağırlık alanlarındaki tüm derslerin ücretsiz olarak verildiği BELGEM'de öğrencilere ayrıca birebir eğitim danışmanlığı ile psikolojik rehberlik danışmanlığı desteği de veriliyor. Spor, kültür ve edebiyat faaliyetleri ile birlikte turnuvalar, münazaralar ve çeşitli alanlarda kişisel gelişim eğitimlerinin de düzenlendiği gençlik merkezinde belirli periyotlarda Çanakkale, Konya ve İstanbul'a geziler tertipleniyor. Öğrenciler gün boyunca sıcak-soğuk meşrubat ikramlarının yanı sıra poğaça ve simit ikramlarından da faydalanabiliyor.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Gemlik Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine katkı sunmak gibi bir sorumluluğumuz var. Belediye Gençlik Merkezi zengin fakir ayrımı yapmadan, çocuğunu özel okula gönderemeyen ya da özel ders hizmetler için yeterli gelire sahip olamayan ailelerin çocukları için farklı ve önemli bir eğitim alanı. Liderlik akademisyenlerimiz ve ülke çapında tanınmış işinin ehli kişileri söyleşi ve konferans gibi faaliyetlerle gençlerimizi bir araya getirerek, geleciği inşa eden nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.