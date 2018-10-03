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Benzin istasyonunu kurşunlayan zanlılar yakalandı

Bursa’da benzin istasyonunu kurşunlayan iki kişi yakalandı.

Bursa'da benzin istasyonunu kurşunlayan iki kişi yakalandı.


Gürsu'nun Hasanköy Mahallesi'nde bulunan benzin istasyonuna motosikletle gelen A.Ö. ve M.Ö, yanlarında getirdikleri tüfekle benzin istasyonuna ateş açarak uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, eşkalini belirlediği iki şüpheliyi yaptığı operasyonla yakaladı. Benzin istasyonunu kurşunlamak suçundan A.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı. Olayda kullanılan tüfek ise Kazıklı'da ikamet eden A.Ö'nün evinde bulundu. A.Ö'nün evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kuru sıkı tabanca bulundu. Evinde ruhsatsız silah bulundurmaktan A.Ö'ye 3 bin 837 lira para cezası kesildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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