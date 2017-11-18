Bereket sofrası Adalet’te kuruldu

Göreve başladığından bu yana Emirsultan Camii ve Çekirge 1. Murat Hüdavendigar Camii’nde sabah namazının ardından vatandaşlarla buluşan Başkan Aktaş, bugün de sabah namazını Adalet Camii’nde kıldı, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi’nde yaptırılan Hürriyet, Altınok, Soğukkuyu, Yunuseli, Mutlular ve Bursa Güven Spor’un kullandığı Adalet Spor Tesisleri’nin idari binasında vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah namazının ardından vatandaşlarla birlikte simit, peynir ve çayla kahvaltısı yapan Başkan Aktaş, bölge sakinlerinin şikâyet ve taleplerini dinledi. Bereket sofrasına önem verdiğini belirten Başkan Aktaş, “İnegöl’de yaptığımız Bereket Sofrası adlı halk günlerini Bursa’da da devam ettiriyoruz. Göreve geldikten sonra bir yandan belediyede izleyeceğimiz yol haritasını belirlerken, kentin farklı noktalarında da farklı vesilelerle buluşmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, “Üç dönemdir bu işi yapan bir kardeşiniz olarak, canla başla heyecanla çalışıyoruz. Geceleri gündüz ediyor, geç saatlere kadar vatandaşlarımızın taleplerini, projelerin, hizmetlerin durumunu değerlendiriyoruz. Çalışmakla ilgili problemimiz yok. Uykuyla hiç derdimiz yok zaten, 2-3 saat uyku yetiyor, alışmışız yıllardır. Maksat, bu şehre hizmet etmek. Çünkü bu şehir, sıradan bir şehir değil. Ben Allah’a şükrediyorum. Bursa’nın değerlerini daha ileri noktalara taşımak lazım” diye konuştu.

Denizinden dağına, turizmine kadar her konuda özellikli ve hızlı büyüyen Bursa’da sorunlara köklü çözümler bulmak için çabaladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Heyecanla çalışıyoruz, bundan şüpheniz olmasın. Büyük bir yapı, ciddi sıkıntılar var ama Allah’ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Önemli olan motivasyon. İnsanların mutluluğunu sağlayıp hayır duasını almak bizim için önemli” dedi.

Bursa’ya hizmet eden herkese “Allah razı olsun” diyen Başkan Aktaş, eksiklikleri ve aksaklıkları tespit edip, iyi niyet ve samimiyetle çözüm üretme gayretinde olduklarını anlatarak, “A partisinden veya B partisinden, bütün samimiyetimle söylüyorum, yeter ki ortak değerlerimize, milli ve manevi değerlerimize saygı içerisinde olsun. Aynı sofra etrafında toplandık, sohbet ediyoruz. Vatan, bayrak, millet, devlet, bunlar ortak değerler. Yeter ki bunlara sahip çıksın, hangi partiden olursa olsun. Bunlarla problemi varsa, o adamla da bizim işimiz yok zaten. Dolayısıyla kim ne yaptıysa Allah razı olsun” şeklinde konuştu.