Bereket sofrası buluşmaları başladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın her cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘bereket sofrası halk günleri etkinliği' yaz döneminde verilen aranın ardından bugün yeniden başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın İnegöl Belediye başkanlığı döneminde başlattığı ve yaşanan başkanlık değişimi sonrası Belediye Başkanı Alper Taban'ın da sürdürdüğü bereket sofrası halk günleri etkinliği, yaz döneminde verilen aranın ardından yeniden başladı. Her hafta cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen etkinlik ramazan ayı itibariyle son verilmişti. Ardından yaz döneminin sona ermesiyle birlikte bereket sofraları bu sabah start aldı.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen bereket sofrası etkinliklerinin ilki, Kasım Efendi Camisi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği etkinlik kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen bereket sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Taban, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da bereket soframızı Kasım Efendi Camimizden başlatalım istedik. Bereket soframızı şereflendirdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Cuma vesilesiyle bu buluşmaları gerçekleştirmeye, vatandaşımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz" dedi.

Konuşmasında Batman'da 8 askerimizin şehit olmasına da değinen Taban, “Rabbimden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Belki bu sofralarda pek çok kez şehitlerimize rahmet diledik ama bu vatanı savunmak böyle bir şey. Ülkeyi müdafaa etmek böyle bir şey. Savaş döneminde de oldu bugün de var ve yine olmaya devam edecek. Bu uğurda hani bir ifade var ya, bir ölür bin diriliriz diye. Bu ülkede şehit bitmez. Rabbim başta şahsım olmak üzere herkese nasip etsin şehitlik mertebesini. Ülke müdafaamız için, bağımsızlığımız için olacaksa başımızın üstüne” diye konuştu.

Taban, yaklaşık 1 ay sonra belediye başkanlığında 1 yıla ulaşmış olacağına da değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Göreve geldiğimiz günden bu güne devam eden işlerimizi tamamlamak üzere gayretle çalışıyoruz. Bunun üzerine ilaveler yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza kulak veriyoruz, dinliyoruz. Çeşitli vesilelerle bir araya gelerek bizim yapmak istediklerimizden ziyade vatandaşın bizden beklentisi nedir, önceliği nedir? Malumunuz İnegöl'ümüzde bir alt yapı eksikliği var. Yağmurlar yağdığı zaman bunları görüyoruz, yaşıyoruz. İnşallah bu konuda 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle köklü çalışmalar yapılacak. Maliyetli çalışmalar olduğu için bunları planlama yaparak yürürlüğe alıyorsunuz. Bu 5 yıl içerisinde bunları yapmak açıkçası çok mümkün olmadı ama inşallah önümüzdeki dönemde Bursa Büyükşehir Belediyemizin katkı ve destekleriyle bu işleri de çözmüş olacağız. Alt yapıyı çözmediğinizde de üst yapı faaliyetlerini inşa etmek çok mümkün olmuyor. Bir daha tekrar tekrar onları bozacağınız için önce alt yapıyı tamamlayacağız.”

Konuşmanın ardından Taban, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişareler yapıldı.