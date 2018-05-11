Bereket Sofrası, Millet Mahallesi’nde kuruldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Bereket Sofrası buluşmaları, bu hafta Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde yapıldı. İlginin yoğun olduğu programda vatandaşlara çay, simit, peynir ve zeytin ikram edildi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu ve belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda, hizmetler ve yatırımlar gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bereket Sofrası buluşmaları vasıtasıyla vatandaşın dert ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyebildiklerini ifade etti. ’Bursa’ya hizmet eden herkesten Allah razı olsun’ diyen Başkan Aktaş, çıtayı daha da yukarılara çıkarmayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedef seçtiklerini söyledi. Hızla büyüyen Bursa’da sıkıntıların üzerine kararlı şekilde gidip bertaraf etmenin önemine değinen Başkan Aktaş, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bu doğrultuda azimle çalıştığını anlattı. Alt ve üst yapıdan ulaşıma kadar tüm konularda çözümlerin bir bir üretildiğini kaydeden Başkan Aktaş, göç alan ve sanayilerle büyüyen şehri yeni uygulamalarla güzel yarınlara ulaştıracaklarının altını çizdi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise mahalleleri daha yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını anlattı. Edebali, Millet Mahallesi’nin son senelerde hızla büyüdüğünü, nüfusunun 45 bine yaklaştığını, bu nedenle sıkıntıların arttığını ve çözüme yönelik hizmet üretmenin peşinde olduklarını vurguladı.

Millet Mahallesi Muhtarı Mehmet Mutlu da kendilerini ziyaret ederek ihtiyaçları birinci ağızdan dinleme hassasiyetini gösteren Başkan Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Edebali’ye teşekkür etti. Toplantıda vatandaşlar; tek tek söz alarak, görüşlerini dile getirdi.

Toplantının sonunda Başkan Aktaş ve beraberindekiler, bölgeyi gezerek incelemelerle bulundu.