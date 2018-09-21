Bereket Sofrası yeniden başladı

Yaz döneminde ara verilen Bereket Sofrası geleneğini okulların açılmasıyla birlikte Yeşil Camii'nde yeniden başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye üzerinde oynanan oyunların birlik ve beraberlikle bozulacağını söyledi.

Ramazanda ara verilen Bereket Sofrası, okulların açılmasıyla birlikte yeniden kuruldu. Sabah namazını Yeşil Cami'de kılan Başkan Aktaş, daha sonra vatandaşlarla birlikte Yeşil İmareti'ne geçti. Simit, peynir, zeytin ve çaydan oluşan sabah kahvaltısı vatandaşlarla yapılan sohbetle bereketlendi. Kahvaltının ardından vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, konuşmasında birlik beraberlik mesajları verdi. Coğrafi konumu sebebiyle stratejik bir noktada bulunun Türkiye üzerinde sürekli oyunlar oynandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Biz Osmanlı İmparatorluğu gibi üç kıtaya 700 yıl adaletli yönetim anlayışı ile hükmeden bir ecdada sahibiz. O yüzden bu topraklar üzerinde birilerinin hep hesabı oldu. Geçmişte oldu, bugün de var maalesef yarın da olacak. Bizi de Suriye ve Irak haline getirmek istiyorlar. Çünkü hasta Türkiye her zaman onların işine geliyor. Ancak Türkiye kabile devleti değil. 81 milyon nüfusu, güçlü devlet yapısı, güçlü sanayicisi ve dış ülkelerle bağlantıları olan bir ülke. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız sürekli yurtdışında farklı ülkelerle temasta. Zaten bu ezber bozan tavrımız yüzünden bu oyunlar oynanıyor. Ancak tüm bu oyunlarına rağmen bizim birlik ve beraberliğimizi aşamıyorlar. Dün Çanakkale'de, bugün 15 Temmuz'da olduğu gibi söz konusu vatansa birliğimizden asla taviz vermeyiz. Son dönemde yaşanan döviz sömürüsünün neden olduğu sıkıntıları da yine birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Konuşmasında Bursa'da hayata geçirdikleri çalışmalardan bahseden Başkan Aktaş, ulaşım başta olmak üzere her alanda yoğun bir çaba içinde olduklarını ve önemli mesafeler kat ettiklerini hatırlattı. Bursa gibi Osmanlı'ya 130 yıl başkentlik yapmış, maneviyatı yüksek bir şehirde sadece kent yöneticilerine değil, tüm vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “Birilerine göre abdestsiz gezilemeyecek bir şehirde yaşıyoruz. Balkanlardan Kafkaslara kadar farklı coğrafyalardan, Türkiye'nin 30-40 farklı şehrinden gelip, Bursa'da toplanmışız. Bursa'ya hep birlikte sahip çıkmalıyız. Öncelikle iyi vatandaş olacağız, kurallara uyacağız” diye konuştu.

Başkan Aktaş, vatandaşların taleplerini de tek tek dinleyerek, gerekli çalışmaların bir program dahilinde yapılacağını sözlerine ekledi.