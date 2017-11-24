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24 Kasım 2017 13:55

“Bereket Sofrası” Zafer’de kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah namazını Zafer Camii’nde kılarak, vatandaşları dinledi.

“Bereket Sofrası” Zafer’de kuruldu

24 Kasım 2017 13:55


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl’deki ‘Bereket Sofrası’nı Bursa’ya da taşıdı. Başkan Aktaş, bugün sabah namazını Merkez Zafer Camii’nde kıldı. Zafer Spor Tesisleri’nde vatandaşlarla bir araya gelen ve simit, peynir ve çayla kahvaltı yapan Başkan Aktaş, bölge sakinlerini dinledi. Bursa’ya hizmet etmenin bir onur olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, İnegöl’den Bursa’ya geliş sürecini anlattığı açıklamasında, “Biz bu makamları birer yükselme yeri değil, birer sorumluluk yeri olarak görüyoruz. Makamlar, zordur. Bu emaneti bir gün bizden çok daha iyi yapacak birine teslim etmek bizim asli sorumluluğumuzdur” dedi.


Aktaş, “Bursa çok güzel bir şehir. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Hem örfümüze âdetimize, hem de birbirimize sahip çıkmak zorundayız. İnşallah bu kardeşinizden bu duruşu göreceksiniz. Zafer Spor, hem mahalle hem de Bursa için değerli bir kulüp. Diyaloglarımız sürecek, desteklerimiz katkılarımız olacak. Allah bana nasip etti, böyle bir görev karşıma çıktı. Üç dönemdir, şerefimle onurumla bu işi yapmaya çalışıyorum. Daha ne kadar yaparım vallahi bilmiyorum, ben bunu hem benim için bir lütuf hem de imtihan olarak kabul ediyorum. Her zaman sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Böyle güzel bir şehre hizmet etmek onurdur. Bu şehri biraz daha ileriye götürebilir miyiz, biraz daha insanların hayatını kolaylaştırabilir miyiz, bunu düşünüyoruz. Bursa, tüm sıkıntılarını aşacaktır. Bursa insanının hayatını kolaylaştırmak için gerekeni yapacağız” diye konuştu.


Aktaş’a forma hediyesi


Zafer Spor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez ise Başkan Aktaş’a ziyaretinden ve samimi duygularından dolayı teşekkür etti, takımının Aktaş’ın adının yazılı olduğu formasını hediye etti. Zafer Spor yöneticilerinin de katıldığı bereket sofasında, Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Karaburun da Aktaş’a ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek başarılar diledi.




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