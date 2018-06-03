Beş benzemez parti Cumhurbaşkanına senaryo üretiyor

Bu beş benzemez olan bir tek konuda birlik oluşturuyorlar. O oluşturdukları birlikte Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmaması üzerine senaryolar üretiyorlar" dedi.

Bursa’da seçim çalışmalarına Yenişehir’de devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, önce Yenişehir AK Parti İlçe binasını ziyaret ederek daha sonra esnaf ile bir araya geldi. İftarda Çiçeközü köyünde köylüler ile iftar yaptıktan sonra vatandaşlara seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara İttifakları anlatan ve Cumhurbaşkanına yapılan senaryoları anlatan AK Parti Milletvekili adayı Ahmet Yelis," Bunlar 3’ü bir arada 2’si dışarıda partilerin oluşturduğu bir yapı ile Türkiye’deki dengeleri değiştirmeye çalışmaktalar. İçeride olanlar Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Muharrem İnce, dışında olanlar Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek bu beş benzemez olan bir tek konuda birlik oluşturuyorlar. O oluşturdukları birlikte Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmaması üzerine senaryolar üretiyorlar. Bunun yanında eğer Recep Tayyip Erdoğan’ın sevgi halkası millet üzerindeki seçilebilirlik oranı yüksek olursa bari bunu beceremedik meclis üstünde hakimiyeti kıralım yani bundan sonra yasama yapılacak olan yerde hakimiyeti ele geçirelim ki, kendisi yürütmede Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi idare edemesin bir kanun çıkaramasın ihtiyacı olan kanunları kararname ile çıkartmak isterse çıkartamasın elini kolunu bağlayalım ve iş yapamaz hale getirelim senaryosunu oynuyorlar" dedi.

Türkiye’nin birlik ve beraberliğini vurgulayan Yelis," Bizler, sizler hep birlikte Cumhurbaşkanımıza hangi oyu veriyorsak, AK partimize de oyumuzu verip bu oynan senaryoları bozmak zorundayız. Aksi takdirde bir kaç dönem sonra Türkiye’ tekrardan seçimlere gitme durumu ile karşı karşıya kalır. Zaten muhalefet olarak adlandırabileceğimiz kısaca beş benzemez dediğim yapının amacı tekrar Türkiye’de parlamenter sisteme geri dönüşü sağlamak bu parlamenter sisteme döndükten sonra da ülkenin yönetim biçimini tekrar eskiye çevirmek. Halbuki bunlar daha önce parlamenter sistemi beğenmiyorlardı bu gün bu yeni sistem geldiğinde bunu da eleştirip tekrar geriye döneceğiz diyorlar. Bu o kadar söylendiği kadar kolay bir iş değil. 16 Nisan da milletimizin yüzde 52’lik oyla yeni sisteme verdiği desteği yok sayıp bu oyun olmadı biz geri dönmek istiyoruz diyeceksiniz. Bir yandan da bu yeni sistemin nimetlerinden de faydalanmayı da düşüneceksiniz. Sevgili vatandaşlar eğer biz birlik olursak beraber olursak güçlü olursak bunları temin ettiğimiz sürece yedi düvel bir araya gelse de hiç bir şey yapamaz. Ne kurdukları terör örgütleri ne oluşturdukları özel kuvvetler ancak ve ancak bu coğrafyadan nal toplarlar ve öyle giderler" diye konuştu.