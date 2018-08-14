BESAŞ, enerji verimliliği etüt çalışmasında BTSO EVM’yi tercih etti

BTSO tarafından iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda hayata geçen EVM, endüstriyel işletmelerin kaliteden ödün vermeden, maksimum verimlilik ve asgarî enerji tüketimine ulaşmaları için adımlar atmaya devam ediyor. BTSO EVM’nin yürüttüğü en önemli çalışmalardan olan Detaylı Enerji Verimliliği Etüt Çalışması hizmetinden faydalanan firma sayısı her geçen dönem artıyor. Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BESAŞ A.Ş., BTSO EVM’nin sağladığı hizmetten faydalanan kurumlardan biri oldu. BTSO EVM, Haziran 2018’de başladığı BESAŞ’ın Keles Süt Fabrikası’ndaki detaylı enerji etüt çalışmasını tamamladı. 3 yıllık enerji tüketim verileri ile üretim verileri olmak üzere hazırlanan raporu BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, BESAŞ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Bektaş’a sundu.

BESAŞ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Bektaş, enerji verimliliğinin insan hayatı için büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin en önemli cari açıklarından birisinin enerji olduğunu ifade eden Bektaş, ülkenin ve şirketlerin kalıcı büyümelerinde enerji kaybının etkili olduğuna dikkati çekti. Enerji verimliliğinin şirketler için en basit ve faydalı yatırım olduğunu kaydeden Bektaş, “Enerji verimliliği işletmeleri destekleyen bir konu. BTSO EVM ile önemli bir çalışmaya imza attık. Keles’teki işletmemizin etüt çalışmasını tamamladık ve işletmedeki son durumu görme imkanı yakaladık. Enerji verimliliğine kurum olarak önem veriyoruz. BTSO EVM ile yaptığımız bu işbirliğinin daha güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bu değerli yatırımı Bursa’ya kazandıran BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve ekibini tebrik ediyorum.” dedi.

BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye’nin ilk ve tek ‘Enerji Ölçüm Laboratuvarı’na sahip olan EVM’nin BTSO’nun Yeşil Büyüme Projesi kapsamında faaliyete geçtiğini söyledi. Merkez bünyesinde istihdam edilen uzmanların firmaların enerji verimliliği ön etüt çalışması, detaylı etüt ve ölçümlerini yaptığını ifade eden Karakök, “Merkezimiz tarafından hazırlanan raporlar, Türk Akreditasyon Kurum’nun karşılıklı tanınabilirlik imzaladığı tüm ülkelerde geçerli. Bugüne kadar 20’ye yakın ulusal ve uluslararası firma ile detaylı enerji verimliliği etüt çalışmamızı gerçekleştirdik. BESAŞ A.Ş. ile yaptığımız çalışma işletmedeki enerji tüketiminin detaylı görünümü ve verimliliği konusunda önemli ip uçları sundu. Enerji verimliliğinin büyük önem kazandığı bu dönemde şirketlerimizi BTSO EVM’nin hizmetlerinden faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.