Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 16:47

BESAŞ Genel Müdürü Bektaş’ın acı günü

BESAŞ Genel Müdürü Bektaş’ın babası Selim Bektaş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

BESAŞ Genel Müdürü Bektaş’ın acı günü

01 Eylül 2018 16:47


BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş’ın 82 yaşında olan babası Selim Bektaş, uzun süredir kalp yetmezliğinden evde tedavi görüyordu. Dün gece fenalaşarak Bursa Aritmi Hastanesi’ne kaldırılan Bektaş, hayata gözlerini yumdu. İkamet ettiği Keles’in Alpağut köyünde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenazeye çok sayıda insan katıldı.


Mustafa Bektaş, babasının uzun yıllar esnaflık yaptığını söyleyerek, herkesten helallik istedi. Cenazeye AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda bürokrat katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç