BESAŞ Genel Müdürü Bektaş’ın acı günü

BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş’ın 82 yaşında olan babası Selim Bektaş, uzun süredir kalp yetmezliğinden evde tedavi görüyordu. Dün gece fenalaşarak Bursa Aritmi Hastanesi’ne kaldırılan Bektaş, hayata gözlerini yumdu. İkamet ettiği Keles’in Alpağut köyünde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenazeye çok sayıda insan katıldı.

Mustafa Bektaş, babasının uzun yıllar esnaflık yaptığını söyleyerek, herkesten helallik istedi. Cenazeye AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda bürokrat katıldı.