BESAŞ gıda okulu gibi çalışıyor

Her yıl eğitim dönemlerinde haftada toplam 150-200 kişilik öğrenciye kapılarını açan BESAŞ, eğitim düzeyine göre öğrencileri fabrika yapısı ve ekmek üretimi hakkında bilgilendiriyor. Düzenlenen programlarda ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine kadar farklı yaş grubundan öğrencilere ekmek üretim aşamaları hakkında bilgi verilerek eğitimlerine katkı sağlanıyor. Öğrenciler fabrikada teknolojik imkânlarla, hijyenik üretiminin nasıl yapıldığını da görme fırsatı buluyor.

Fabrika gezisi programlarında öğrencilere eşlik eden BESAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bektaş, “Gıda üretiminde hijyene önem veriyoruz. Şeffaf üretim anlayışımız çerçevesinde, ekmek üretim safhalarını yerinde göstererek öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca eğitimin yanında öğrencilerimiz firmamızın teknolojik ve hijyenik tesislerini gezerek tükettikleri ekmeğin el değmeden nasıl üretildiği hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Maksadımız yeni nesillerin gıda endüstrisi hakkında daha çok bilgi sahibi olarak bilinçli tüketiciler olmasını sağlamak” diye konuştu.