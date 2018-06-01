BESAŞ’ın iftar bütçesi Filistin’e

Personelin teklifi üzerine alınan karar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından da onaylandı. Başkan Aktaş, gereğinin yapılması yönünde yetkililere talimat verdi.

Bursalılara sağlıklı, ekonomik, hijyenik ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri üreterek hizmet eden BESAŞ, rutin faaliyetlerinin yanında sosyal sorumluluklarına da her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Her şey, BESAŞ tarafından ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen toplu iftar yemeğine ilişkin şirket çalışanlarından gelen teklif ile başladı. Kurum çalışanları, yönetime yaptıkları başvuruda, geleneksel olarak düzenlenen toplu iftar yemeği organizasyonunun bu ramazanda gerçekleştirilmemesini ve iftar için ayrılan bütçenin başta Filistin olmak üzere kardeş coğrafyalardaki mazlumların yaralarının sarılması yönünde kullanılmasını talep etti. Çalışanlardan gelen bu talebi değerlendirmeye alan şirket yönetimi, konuyu yönetim kuruluna taşıdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şirket çalışanlarından gelen bu talebi takdirle karşıladığını belirterek, gereğinin yapılması yönünde yetkili isimlere talimat verdi.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal projeler ile Bursa’daki ihtiyaç sahiplerine destek olan BESAŞ, atmış olduğu bu adımla sosyal duyarlılık anlayışını ülke sınırları dışına taşırmış oldu.