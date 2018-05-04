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04 Mayıs 2018 11:07

BESAŞ’ta ‘mobil hizmet’ dönemi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’ın başta unlu mamuller olmak üzere soğuk zincir ürünlerini Bursa’nın her tarafına ulaştırmak adına hizmete aldığı mobil hizmet aracını basına tanıttı.

BESAŞ’ta ‘mobil hizmet’ dönemi

04 Mayıs 2018 11:07

Ucuz, sağlıklı ve kaliteli BESAŞ ürünlerinden artık herkesin faydalanabileceğini belirten Başkan Aktaş, mobil hizmet aracı ile bayi ağının bulunmadığı ya da sıkıntılı bölgelerde ürün satışlarının yapılacağını açıkladı.


BESAŞ’ın mobil hizmet götürmesini sağlayacak aracın tanıtımı nedeniyle, Heykel’deki tarihi belediye binası önünde platform kuruldu. Mobil hizmet aracı ile üzerindeki ürünleri yakından inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk halkına sağlıklı, kaliteli ve ucuz ekmeği 35 yıldır kesintisiz ulaştırmaya devam eden BESAŞ’ın her geçen gün kendini geliştirdiğini söyledi. Kurumun sosyal birçok projeye destek vermekle birlikte yeni ürün gruplarıyla farklı açılımlar sağladığını belirten Başkan Aktaş, bayi ağının olmadığı ya da satış sıkıntısının yaşandığı yerlere mobil araçla müdahale edileceğini ifade etti. BESAŞ’ın sadece unlu mamuller konusunda üretim yapmadığını, süt ve peynir gibi soğuk zincir ürünlerini de sıcağı sıcağına vatandaşlara ulaştırdığını vurgulayan Başkan Aktaş, bu hedef doğrultusunda uygulamaya alınan mobil hizmetin 170 bin TL’ye mal olduğunu belirtti.


Başkan Aktaş, mobil hizmet aracı ile BESAŞ bayi ağının olmadığı yerlere ya da sıkıntılı bayi bölgelerine anında müdahale etmeyi ve sorun çözmeyi hedef aldıklarını anlattı. Bu nedenle hazırladıkları aracı basına tanıtmak istediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “İnşallah eksizsiz bir şekilde, bu hizmeti de tamamlamış olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. 3 milyonluk Bursa’da, BESAŞ’ın her alan ve köşede hizmetleri aralıksız devam ettirmesi noktasında planlamalar yaptığımızı belirtmek istiyorum” dedi.




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