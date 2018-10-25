BESAŞ'tan hijyen eğitimi

Bursa'nın ekmek ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan BESAŞ, hizmet kalitesini daha da artırmak maksadıyla bayilerine hijyen eğitimi verdi.

1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek fabrikası olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, Bursalıları sağlıklı ve ucuz ekmekle buluşturmaya devam ederken, eğitim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Hijyen eğitimi ve istişare toplantısında bayi temsilcileriyle bir araya gelen BESAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bektaş, bayilerin BESAŞ'ın görünen yüzü olduğunu, her bayinin raf yapısının artan ürün çeşitliliği, şirketin hedef ve maksadı doğrultusunda yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Her bayinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışının güzel birer örneği olduğunu hatırlatan Bektaş, bütün bayilerin aynı gaye ile çaba sarf edeceğine olan inançlarının tam olduğunu vurguladı. Bektaş, Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş ile yaptıkları istişareler sonrasında artan hammadde maliyetlere rağmen, vatandaşların BESAŞ hizmetinden kesintisiz yararlanabilmesi için ekmek fiyatlarında yıl sonuna kadar herhangi bir zam düşünülmediğini sözlerine ekledi.

Toplantının devamında bayilerin hizmet kalitesini arttırmak için ‘Genel Hijyen Kuralları ve Hijyen eğitimi” ile bayilere hijyen hakkında uyulması gereken kurallar, hijyenin insan sağlığı ve sosyal hayattaki önemi hakkında eğitim verildi. Ayrıca toplantıda bayilerin meseleleri istişare edildi. Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Gülşen, bayilerin taleplerini dinleyerek yaşanan sıkıntıların sebepleri ve çözümleri hakkında bilgi verdi.