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22 Aralık 2017 15:42

Besicilere "küpe" uyarısı

Aralık ayı sonuna kadar tarım müdürlüklerine müracaat etmeyen hayvan üreticileri ocak ayından itibaren cezai işleme tabi tutulacak.

Besicilere

22 Aralık 2017 15:42


Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, “Bakanlığımız 2017 yılı sonuna kadar hayvan sayılarının güncellenmesi maksadıyla bir program uyguluyor. Vatandaşlarımız en geç 29 Aralık Cuma gününe kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerine giderek küpe ve bu alandaki işlemlerini yaptırabilecekler. Bu tarihten itibaren hayvanlarda küpeleme süresi dolacak, küpesiz hayvanların kaçak sayılacak ve hayvan sahipleri destek alamayacak” diye konuştu.


Aranamaz, "Yenişehir sınırları içinde 37 bin büyükbaş hayvan, 65 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Besicilerin cezalı duruma düşmemeleri için 29 Aralık tarihine kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerine gitmelerini rica ediyorum" dedi.




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