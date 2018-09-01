haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Bursa’ya geldi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde son antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 20.00’de Bursa’ya hareket etti. Kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile 22.00 sıralarında Bursa’da konaklayacağı otele ulaştı. Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Bursaspor ile saat 21.45’de karşılaşacak olan Beşiktaşlı futbolcuları az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

“Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ryan Babel, Güven Yalçın, Alvaro Negredo, Cyle Larin, Vagner Love.”