Beşiktaşlı 20 dernekten Fikret Orman’a destek açıklaması

Bursa, Bandırma, Orhangazi, Gönen, Orhaneli, İnegöl, İstanbul, Gölcük, Kandıra, Yenişehir, Karamürsel, Yalova, Gemlik, Susurluk, Karacabey, Çanakkale, Başiskele, Çan, Armutlu, Biga Beşiktaşlılar dernekleri yazılı bir basın açıklaması yaparak, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a destek verdi. Güney Marmara’da faaliyet gösteren dernek başkanlarının yayınladıkları deklerasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Beşiktaş camiasının saygıdeğer genel kurul üyeleri ve vefakâr taraftarlarımızın dikkatine.

Göreve geldiği günden beri Beşiktaş’ımıza hizmet eden ve üstün başarılar elde eden başkanımız Fikret Orman’a ahde vefa gereği teşekkürü bir borç biliriz. Başkanımız Fikret Orman, unutulmamalıdır ki 2012 yılında hacizler, icralar peşpeşe kapımızı aşındırırken, bir cengaver olarak hizmet için yola çıktı. Yönetim kurulu ile birlikte cefa çekerek, vefa diyerek camiamızı kenetledi. Stadyumumuzu şanlı Beşiktaş’ımıza yakışır şekilde inşa edip hizmete soktu. Bunun ardından da peş peşe gelen şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde edilen başarılarla tüm Beşktaşlıların göğsünü kabartmayı başardı. Lakin günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı tüm kulüplerin olduğu gibi Beşiktaş’ımız da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Yaşanan bu süreç sonucunda ortaya çıkan sıkıntılı dönemden kulübümüzün en az zararla ve dik bir şekilde çıkmasının tek çaresi, başkanımız sayın Fikret Orman’ın etrafında kenetlenmek, destek olmak, olmuyorsak da köstek olmamaktır. Bu vesile ile aşağıda imzası bulunan Güney Marmara Beşiktaşlılar Dernekleri olarak tek yürek ve tek vücut olarak başkanımız Fikret Orman’ı desteklemek, ona çıktığı bu yolda yol arkadaşı olmak için karar almış bulunmaktayız".