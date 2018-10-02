Beşiktaşlılara saldıran 2 Bursaspor taraftarı serbest kaldı

Olay, Cumartesi günü Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Beşiktaş-Kayserispor maçını izledikten sonra Kütahya'nın Gediz ilçesine gitmek isteyen Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyesi Halil İbrahim Işık ile Şerafettin Baş, Bozüyük'teki dinlenme tesisinde durdu. İkili, tesislerde Sivas'a giden Bursaspor taraftarlarıyla karşılaştı. Bursasporlular ile üstlerinde Beşiktaş forması olan 2 kişi, tartışmaya başladı. Bu sırada Bursasporlu bazı taraftarlar, Beşiktaşlı Işık ile Baş'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Grubun içindeki bazı Bursasporlular, Beşiktaşlı taraftarları üstlerine kapanarak linç edilmekten kurtardı. Halil İbrahim Işık ile Şerafettin Baş, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karışan ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi Bursa'da gözaltına aldı. Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapıldı. Daha sonra 2 kişi serbest bırakıldı.