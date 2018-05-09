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09 Mayıs 2018 10:44

BESK’e tam destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 yıldır faaliyet göstermesine rağmen TS Basketbol Bölgesel Lig’de şampiyon olan ve ardından gerçekleştirdiği maçlarda başarı göstererek aynı klasmanda 2.

BESK’e tam destek

09 Mayıs 2018 10:44

lige çıkan Bursa Engelliler Spor Kulübü (BESK) oyuncularını ağırladı.


Büyükşehir Belediyesi’nin kurulduğu yıldan bu yana ulaşım sponsorluğunu üstlendiği BESK, TS Basketbol Bölgesel Lig A Grubu müsabakalarının tamamında başarı elde ederek şampiyon oldu. Gelen sonuçların ardından Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılan TS Basketbol 2. Lig terfi maçlarına katılan takım, burada da istediğini alarak bir üst lige çıktı. Ellerinde kupalarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden oyuncular, şampiyonluk ve terfi sevincini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile paylaştı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, azim ve gayretlerinden dolayı takım oyuncularını kutladı. Bursa’nın adını çeşitli mecralarda duyuran tüm dernek ile spor kulüplerinin kendileri açısından değerli ve önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, BESK oyuncularını tebrik etti. 8-10 adamın bir araya gelerek ulusal müsabakalarda ter dökmesi ve sonuç almasının alkışlanacak bir olay olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bugün de elde ettikleri başarıyı bizimle paylaşmak için buraya geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Aktaş, alınan başarının karşılıksız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, şampiyon takım oyuncularına toplam 5 bin TL para ödülü ile çeşitli hediyeler takdim etti.


BESK Başkanı Recep Tok ise 2017 yılında kurulduklarını ve maçlara çıktıkları andan itibaren başta ulaşım olmak üzere kendilerine her türlü desteği veren Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Başkan Alinur Aktaş’ı gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgilendiren Tok, tekerlekli sandalye ve engelli bilek güreşi branşlarında çeşitli başarılara imza attıklarını söyledi. TS Basketbol Bölgesel Lig A Grubu’nda şampiyon olduklarını, TS Basketbol 2. Ligi’ne katılmaya hak kazandıklarını anlatan Tok, engelli bilek güreşinde ise Mart ayında yapılan müsabakalarda 3 madalya aldıklarını ifade etti.




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