Beylik Han "Kadınlar Çarşısı" oldu

Beylik Han, kadınların istihdamını hedef alarak, Türkiye genelinde çok az sayıda olan bir alışveriş merkezi konseptiyle müşterilerine hizmet veriyor. İçinde bulunan 38 mağazanın tamamı kadınlara yönelik ürünler satarken, dükkanlar da kadın girişimciler tarafından işletiliyor.

Çarşıda 3 adet iç giyim mağazası, 2 adet eşarp mağazası, 2 adet gümüş ve sarrafiye mağazası, 1 adet havlu mağazası, 1 adet ev tekstil mağazası 1 adet bijuteri, 1 adet kafeterya, 1 adet çanta mağazası, 3 adet ayakkabı maazası, 1 adet manifatura, 1 adet terzi, 1 adet tuhafiye, 7 adet butik mağaza, 4 adet el sanatçısı, 1 adet el örme, 1 adet filografi, 1 adet biblo mağazası bulunuyor. Çarşıda 50 kadın personel istihdam ediliyor.

Caferpaşa Beylik Han Hanımlar Çarşısı Yönetim Kurulu üyesi Neslihan Kara Şahin, “Çocukluğumuzdaki mahalle havası bulunuyor. Yukarıya kimse çıkmaz deniyordu. Ama girenler burayı Koza Han’a benzetip önce üstü geziyor, sonra alt kata geliyorlar. İş verimi olarak insanların alışverişlerini tam anlamıyla tamamlayabilecekleri bir ortam. Düğüncüler her şeylerini tamamlayıp çıkabilirler. urada esnaflara ve vatandaşlara hizmet veren bir de kafemiz var. Çarşının ortak alanında hizmet veriliyor. Hattat ustamız bulunuyor, çok güzel eserleri hayata geçiriyor. Güzel sanatlar mezunu olan genç bir kız kardeşimiz var, hayali olan han esnaflığını burada gerçekleştiriyor. El sanatları konusunda güzel eserleri hayata geçiriyor. Hazır butiklerin dışında giyimlik kumaş dükkânımız var terzimiz var. Kumaşını alanlar terzimize özel dikim yaptırabiliyorlar. Birçok konuda vatandaşlara hizmet sunuyoruz. İnegöl halkı çarşı ihtiyaçları için çok fazla Bursa’ya ve AVM’lere gidiyor. Bu tarz alışverişlerini Bursa’ya gitmeden İnegöl’de hana uğrayarak karşılayabilirler. Bu fırsatı sunuyoruz. Bilinen markalarla, yüksek kaliteyle müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi.