BGC üyeleri geleneksel iftarda buluştu

Üyeler arasındaki sosyal dayanışmayı ve yakınlaşmayı sağlamak amacıyla organize edilen iftar organizasyonu, BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ile BGC yönetim kurulu üyelerinin konukları karşılaması ile başladı.

Yaklaşık 200 BGC üyesi ve 500’ü aşkın konuğun ağırlandığı iftar renkli görüntülere sahne oldu. Salon Medya’nın yanı sıra dış bahçedeki çimenler üzerine hazırlanan masaların da tamamen dolduğu iftarda, BGC üyeleri uzun uzun sohbet etme imkanı buldu.

Bursa’da protokol törenlerinin vazgeçilmez hocası, Şehreküstü Camii İmamı Lütfi Taşçı’nın okuduğu ezanla oruçlar açıldı. Yemeğin sonunda yine Lütfi Taşçı tarafından iftar duası yaptırıldı. İftar duasının ardından üyelere hitap eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı, gazeteciler arasındaki sosyal dayanışmayı ve yakınlaşmayı sağlamak amacıyla organize edilen iftara katılımın yüksek olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kolaylı, "İftarımıza sevindirici oranda katılım oldu, tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez ile Basın Yayın Enformasyon Bursa İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı’nın da katıldığı iftar yemeğinde bol bol sohbet etme fırsatı bulan Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, aileleri ve meslektaşlarıyla birlikte hoşça vakit geçirdiler.