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10 Temmuz 2018 13:19

Biber Avrupa yolunda

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin çiftçinin büyük umut bağladığı biber çeşitlerinde hasat dönemine girildi.

Biber Avrupa yolunda

10 Temmuz 2018 13:19


Yenişehir ovasında çiftçiler umutla beklediği biber hasaına başladı. Sabah saatlerinde tarım işçileriyle tarlalara giden çiftçiler, mevsimin ilk mahsûlünü toplayıp tüccara ve alışveriş merkezlerine teslim ediyor. Biber çeşitlerinin tüccara 1,5 ile 2,5 TL arasında değişen fiyatlardan satıldığı belirtildi.


Yenişehir ovasında birinci dikimlerin 15 bin dönüm, ikinci dikimlerin ise 10 bin dönüm alanda gerçekleştirildiğini bildiren Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, geçen sene olduğu gibi bu yıl da bir dönüme 5 ton rekolte beklediklerini kaydetti. Mahsûlün sayıları 20’yi bulan ihracatçı firma aracılığıyla Almanya, Hollanda, Fransa ve İsviçre gibi Avrupa pazarlarına TIR’larla gönderildiğini belirten Aktaş, ihracatçı firmaların ilçeye alım yapmak için 25 Temmuz’dan itibaren gelmeye başlayacaklarını anlattı.


Aktaş, “Geçen sene ağustosta 50-60 kuruşa kadar gerileyen biber fiyatı, eylül ayında 1 TL’ye yükselmiş ve ekim ayının ilk haftasına kadar bu satış fiyatı değişmemişti” diye konuştu.




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