Bıçakçılık müzesinde birinci yıl heyecanı

Bursa Bıçak Müzesi'nin 1. kuruluş yıldönümü, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte pasta kesilerek kutlandı. Kutlama programında yaptığı konuşmada Bursa Bıçak Müzesi'nin 1 yıl boyunca 31 bin 641 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, dünyaca ünlü Bursa bıçağını tarihçesiyle birlikte geleceğe taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bursa Bıçak Müzesi, birinci hizmet yılını doldurdu. Faaliyete geçtiği tarihten bu yana 258'i yabancı 31 bin 641 kişiye ev sahipliği yapan müzenin kuruluşu nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Müze bahçesinde organize edilen programda Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencilerince üretilen yaş pasta, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez ve protokol üyeleri tarafından kesilerek, davetlilere ikram edildi. Programda ayrıca, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Okan Dikiş ve öğrencileri tarafından ‘doğrama teknikleri' konulu mini bir gösteri yapıldı. Dikiş ve öğrencilerinin şovu, davetliler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, Türkiye'nin ilk ve tek bıçak müzesinde birinci hizmet yılını doldurmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Müzede 700 yıllık süreçte birbirinden farklı nitelikleriyle ‘150'ye yakın çeşidi olduğu bilinen' Bursa bıçağının en değerli örneklerinin sergilendiğini belirten Sönmez, “Kendisine has özellikleriyle dikkat çeken Bursa bıçağının sap malzemesi ve işlemesinde, namlu süslemelerinde, hatta Türk kılıcı özellikleri taşıyan bazı bıçak türlerinin tipolojilerinde Bursa'ya özgü bir model oluşturulmuştur. Müzede bal mumu heykellerle birebir şekilde geçmiş dönemdeki bıçak ustaların zanaatını ifade ettiği mekânlar da canlandırılmıştır. Bıçak müzemizde bıçakçılığın tarihi süreci ve özellikle Bursa bıçakçılığı anlatılmaktadır. Ayrıca dünyada ilk esnaf teşkilatı olan ahilik kültürünün tanıtımına da yer verilmiştir” dedi.

Bıçak müzesinin Bursa için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Sönmez, “Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişten günümüze kalan tüm değerleri en güzel şekilde yaşatmanın peşindeyiz. Bu görev biz yerel yönetimlerin sorumluluğunda. Bu nedenle emeği geçenlere, personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Aldiğ ise yaptığı konuşmada Bursa Bıçak Müzesi'nin sektöre büyük artı değerler sağladığını söyledi. Dünyanın dört bir yanından müzeye gelen turistlerin burada Bursa bıçağının özellikleri ve tarihi hakkında bilgiler aldığını, tüm alt yapısıyla birlikte emin ellerde, doğru şekilde geleceğe aktarıldığını vurgulayan Aldiğ, “Müzemiz bıçakçı esnafımız için de vitrin olmuştur. Bıçakçılığımızın bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Okan Dikiş'e teşekkür belgesi verdi.