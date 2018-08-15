BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilerinden açıklama:

Yapılan ortak açıklamada, “Bilindiği gibi ülkemiz son derece kritik ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Gerek döviz kurundaki gerçekdışı artış, gerekse son iki yıldır sektörümüzün yaşamakta olduğu zorluklar, gazeteciliği sürdürülebilir olmaktan hıza uzaklaştırmaktadır.

Doğrudan alım, işlerin birleştirilmesi, işlerin bölünerek ilandan kaçınma, acil alım ve diğer sebeplerle resmî ilanlardan kaçınma sektörümüzün can suyunda daralmaya/kesilmeye yol açmaktadır. Hâl böyle iken gazete işletmelerimizin kendi çaplarında alacakları tedbirlerin yanı sıra Basın İlan Kurumu mevzuatı çerçevesinde kimi tedbirlerin alınması da zorunluluk halini almıştır. Bu konuyu değerlendiren BİK Yönetim ve Genel Kurulu ilk aşamada KOSGEB Nitelikli İşgücü İstihdamı Teşviki’nden yararlanan gazetelerin teşvik kapsamında istihdam edilen 2 fikir işçisini bekleme süresine tabi tutmadan, kıdemli sayılmalarını sağlayacak kararı bu gün itibari ile almış bulunuyor. Bu kararla 3 yıl süreli programdan 50 bin liralık destekten 1 ya da 2 eleman istihdamı ile yararlanan gazetelerimizin hem vasıflı eleman istidamı özendirilmiş hem de kıdemlilik şartı aranmamak sureti ile destek etkinleştirilmiş olacaktır. Böylece İŞKUR İşbaşı Eğitimi ile birlikte KOSGEB Nitelikli Eleman Destek Programı da sistemi içinde daha anlamlı hale gelmiş olacaktır. İkinci olarak BİK Şubesi bulunan illerde asgarî kadro sayısı İstanbul, Ankara- İzmir’de 11, diğerlerinde ise 6 olarak kararlaştırılmıştır. Düzenleme Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile birlikte vasıflı gazetelerde 4 fikir işçisi istihdamı ile benzer bir yaklaşımla ele alınmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve sektörümüz için daha ağır seyreden krizin hafiflemesi anlamında zamanlama itibari ile son derece önemli olan ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan kararlar basınımıza özellikle de Anadolu basınına hayırlı olmasını diliyoruz. Öte yandan, aynı çerçevede değerlendirilebilecek ilave tedbirler konusunda da değerlendirmeler devam etmektedir.

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak kararı genel kurula taşıyan yönetim kurulu ile bu olumlu kararı alan genel kurul üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umuyoruz ki bu kararla gazetelerimizin üzerindeki yük biraz daha hafiflemiş olacaktır” denildi.