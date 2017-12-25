Vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi noktasında yaşanan sorunun ortadan kaldırılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla BİKOM ve 17 ilçe belediyesindeki hizmet masaları arasında koordinasyon sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçedeki hizmet masası yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda vatandaşlardan gelen istek ve taleplerin değerlendirilmesi, çözüm süreci, geri bildirimin önemi ve birlikte çalışmanın verimi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşlar talep ve şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin web sayfasından, alo153@bursa.bel.tr adresinden ve Alo-153 telefon hattından yapıyor, talepler kayıt altına alındıktan sonra kayıt numarası vatandaşın cep telefonuna sms ile veya e-postasına iletiliyor. BİKOM vatandaşlardan gelen şikayet, öneri ve katkıyı (ŞÖK), konusuna ve konumuna göre ilgili birim, kurum ve ilçe belediyelere e-posta veya e-belediye sistemi üzerinden iletiliyor. Değerlendirilen talepler e-belediye sistemine düşerken, BİKOM görevlileri tarafından vatandaş telefonla veya e-mail yoluyla bilgilendiriliyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerindeki hizmet masaları arasında bir koordinasyon olmadığı için hem sorunun çözümü hem de süreç hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi noktasında zaman zaman sorun yaşanıyordu.

BİKOM ve ilçe belediyelerindeki hizmet masaları arasında sağlanan koordinasyon ve yapılacak işbirliğiyle bu sorun tamamen ortadan kaldırılacak. Yeni uygulama ile BİKOM’dan ilçe belediyelerine gönderilen ŞÖK’ler, ilgili belediyede değerlendirildikten sonra cevabı veya süreci vatandaşa telefon edilerek, Büyükşehir’e ise e-posta yoluyla bildirilecektir. Büyükşehir Belediyesine ilçe belediyelerden e-posta ile gelen ŞÖK’ler de ilgili birim tarafından değerlendirildikten sonra çözümü veya seyri hakkında ilçe belediyesine e-posta yoluyla, talep sahibine ise telefonla birebir görüşülerek bilgi verilecek. Böylelikle vatandaş talebi hakkında sürekli bilgi sahibi olacak.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon merkezine her ay 2 binin üzerinde şikayet, öneri ve katkı (ŞÖK) geliyor. Bu ŞÖK’lerin 1250’si Büyükşehir Belediyesi birimlerine ve 300’ü de ilçe belediyeler ve ilgili kamu kurumlarına yönlendiriyor. 17 ilçe belediyesinden Büyükşehir Belediyesi birimlerine de aylık ortalama 600 ŞÖK geliyor.