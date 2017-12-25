Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 09:08

BİKOM ile 17 ilçedeki vatandaşın talepleri kısa sürede sonuçlanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezi (BİKOM) ile 17 ilçe belediyesindeki hizmet masaları koordineli çalışacak ve talep sahibi vatandaşlara telefonla geri bildirim yapılacak.

BİKOM ile 17 ilçedeki vatandaşın talepleri kısa sürede sonuçlanacak

25 Aralık 2017 09:08


Vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi noktasında yaşanan sorunun ortadan kaldırılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla BİKOM ve 17 ilçe belediyesindeki hizmet masaları arasında koordinasyon sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçedeki hizmet masası yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda vatandaşlardan gelen istek ve taleplerin değerlendirilmesi, çözüm süreci, geri bildirimin önemi ve birlikte çalışmanın verimi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.


Vatandaşlar talep ve şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin web sayfasından, alo153@bursa.bel.tr adresinden ve Alo-153 telefon hattından yapıyor, talepler kayıt altına alındıktan sonra kayıt numarası vatandaşın cep telefonuna sms ile veya e-postasına iletiliyor. BİKOM vatandaşlardan gelen şikayet, öneri ve katkıyı (ŞÖK), konusuna ve konumuna göre ilgili birim, kurum ve ilçe belediyelere e-posta veya e-belediye sistemi üzerinden iletiliyor. Değerlendirilen talepler e-belediye sistemine düşerken, BİKOM görevlileri tarafından vatandaş telefonla veya e-mail yoluyla bilgilendiriliyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerindeki hizmet masaları arasında bir koordinasyon olmadığı için hem sorunun çözümü hem de süreç hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi noktasında zaman zaman sorun yaşanıyordu.


BİKOM ve ilçe belediyelerindeki hizmet masaları arasında sağlanan koordinasyon ve yapılacak işbirliğiyle bu sorun tamamen ortadan kaldırılacak. Yeni uygulama ile BİKOM’dan ilçe belediyelerine gönderilen ŞÖK’ler, ilgili belediyede değerlendirildikten sonra cevabı veya süreci vatandaşa telefon edilerek, Büyükşehir’e ise e-posta yoluyla bildirilecektir. Büyükşehir Belediyesine ilçe belediyelerden e-posta ile gelen ŞÖK’ler de ilgili birim tarafından değerlendirildikten sonra çözümü veya seyri hakkında ilçe belediyesine e-posta yoluyla, talep sahibine ise telefonla birebir görüşülerek bilgi verilecek. Böylelikle vatandaş talebi hakkında sürekli bilgi sahibi olacak.


Bu arada Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon merkezine her ay 2 binin üzerinde şikayet, öneri ve katkı (ŞÖK) geliyor. Bu ŞÖK’lerin 1250’si Büyükşehir Belediyesi birimlerine ve 300’ü de ilçe belediyeler ve ilgili kamu kurumlarına yönlendiriyor. 17 ilçe belediyesinden Büyükşehir Belediyesi birimlerine de aylık ortalama 600 ŞÖK geliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç