Bi'koşu iyiliğe

Ayranı kadar spora verdiği destekle de adından övgüyle söz ettiren Eker, ‘Sağlıklı Yaşam İçin Koş' mottosuyla hayata geçirdiği Eker I Run Yol Koşusu 5. kez hayat buluyor.

Eker'in sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan 5. Eker I Run Yol Koşusu, 7 Ekim Pazar günü Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan'dan start alacak. 15K, 5K ve Minik Adımlar koşuları olmak üzere 3 ayrı kategorideki yarışlarda bu sefer Adım Adım ile iyilik peşinde de koşulacak.

İstanbul, Bozcaada ve Runatolia maratonlarından sonra, bu yıl ilk defa Adım Adım öncülüğünde Eker I Run Koşusu'nda da toplumsal sorunlara çözüm bulmak için yardımseverlik koşusu düzenlenecek. Uludağ'ın eteklerinde benzersiz bir koşu deneyimi yaşamak ve iyilik peşinde koşmak isteyenler adimadim.org'u ziyaret etmeleri yeterli. Eker I Run Koşusu için 02 Ekim 2018 tarihine kadar www.ekerkosu.com adresinden kayıt yapılabilecek.