BİLDEF Bursa için projelerini açıklayacak

Bursa'da 35 il derneğini bünyesinde toplayan Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nun (BİLDEF) yöneticileri İHA'yı ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden federasyon başkanı ve il dernek başkanları önümüzdeki, günlerde Bursa ve ilçelerine talip olacak belediye başkanları için yol gösterecek projelerini açıklayacaklarını söyledi. İHA Genel Müdür Yardımcısı İrfan Altıkardeş'i Bursa Bölge Müdürlüğünde ziyaret eden Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Genel Başkanı Mustafa Dursun, “İHA, derneğimize her zaman destek verdi. Teşekkür ziyareti gerçekleştirdik. Biz Bursa'daki federasyonlarla birlikte önümüzdeki günlerde BİLDEF'te bir araya gelerek Bursa için ne yapabiliriz diye istişarede bulunak ve bunu kamu oyuyla paylaşacağız” dedi.