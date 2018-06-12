Bilerek yakıldığı iddia edilen hurdalık tehlike saçıyor

Edinilen bilgiye göre, Bursa Küçükbalıklı Mahallesi Ordulu Sokak’ta T.A.’ya ait hurdalıkta yangın çıktı. Yoğun ve siyah dumanlar bir anda etrafı kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyecilerin dumanların arasında büyük çaba sarf ettiği gözlemlendi. Çevredeki vatandaşlar ise hurdalıkta daha önce de çok sayıda yangın çıktığını, plastiklerin içindeki demiri elde etmek için bilerek yakıldığını iddia etti. Polis ve zabıta olayla ilgili işlem yaparken, yerin ruhsatsız olduğu öğrenildi. Bazı vatandaşlar ise canlarını hiçe sayarak yangını cep telefonu ile kaydetmeye çalıştı.

Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu, çöpten toplanan plastik ve demirlerin buraya yığıldığını dile getirerek, “24 saatin 12 saati burada alev görebilirsiniz. Çöpün içindeki demirleri alıyor ve plastiği dışarı atıyor. Buraya defalarca itfaiye geldi. Ne iftar, ne sahur demeden bu adam burada bunu yapıyor. Dün iftara 10 dakika kala yine geldim, söndürdüler. Bugün yine aynı şey oldu. Burada vatandaşlar cam, pencere açamıyor. Hemen yanımızda dokuma tezgahları var, işçiler içeride çalışıyor. Bu yangının bu atölyelere sıçraması faciaya sebep olur. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Buranın ruhsatı, levhası hiçbir şeyi yok” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise buraya çözüm bulunamadığını dile getirerek, “Buranın sahibi sürekli kaçıyor. Benim evim 50 metre ileride. Buranın çöp kokusundan kurtulduk derken şimdi yangın başladı. Burası gece 00.00’de yakıyorlar, sabaha kadar yanıyor. Yetkilileri arıyoruz ama bir çare bulunamadı” dedi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.