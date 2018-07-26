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26 Temmuz 2018 14:09

“Bilge” ekran aydınlatıyor

Yıldırım Belediyesi, halka okuma alışkanlığı kazandırmak için önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

“Bilge” ekran aydınlatıyor

26 Temmuz 2018 14:09


Yıldırım Belediyesi tarafından okuyan bir toplum yetişmesine katkı sağlamak için hazırladığı ‘bilge’ ekran hizmete girdi. Dram-aşk, komedi, tarihî yerler, aksiyon-macera, felsefi, pratik bilgiler, dinî, fantastik-bilim kurgu, edebî-hatıra-sohbet, şiir, fıkra-hikayecik, masal, bulmaca, Osmanlıca metinler, biyografi, divanlar-kasideler, günlük burç yorumları ve pdf kitaplar olmak üzere 18 farklı başlıkta 106 içerik sunan ‘bilge’ ekran, Yıldırımlıların vakitlerini verimli değerlendirmelerine katkı sağlıyor.


Ekran üzerinden kategorilere giriş yaparak, alt başlıklardan seçilen konu ile ilgili konuyu yazılı olarak okuyucuya sunuyor. Günde 2 binin üzerinde metin baskısı yapabilen ekran bilhassa öğrencilerin ilgisini çekiyor. Böyle bir hizmeti ilk defa gördüğünü dile getiren Üniversite öğrencisi Burhan Çetin, “Tesadüfen dikkatimi çekti. Biraz inceleyince çok faydalı bir hizmet olduğunu gördüm. Yazarların biyografilerini ve Yıldırım’ın tarihî yerlerini merak ediyordum. Buradan aldığım çıktılarla hem yeni şeyler öğreniyor, hem de otobüste yolculuk yaparken sıkılmıyorum” diyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.




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