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01 Mayıs 2018 15:23

Bilgi Evi Öğrencileri Hünerlerini Sergiledi

Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde ilköğretim öğrencilerinin hazırladığı resim ve el sanatları açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

Bilgi Evi Öğrencileri Hünerlerini Sergiledi

01 Mayıs 2018 15:23


Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ilköğretim öğrencileri “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” temalı resim sergisi ile hünerlerini sergiledi.


Resim ve el sanatları olmak üzere toplam 120 eserin yer aldığı serginin açılışını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yaptı. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nin Bilgi Evleri arasında en kapsamlısı olduğunu belirten Başkan Dündar, “Bu merkezimizden 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımız faydalanabiliyor. Öğrencilerimizin kendi hünerlerini, el becerilerini görmek mutluluk verici. Birbirinden güzel eserleri ortaya çıkaran öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.


Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi el sanatları öğretmeni Tuğba Arda da bu sezon ikinci sergilerini açtıklarını belirterek, “Kursiyerlerimiz sergide yer alan resimlerini 2 buçuk ay gibi kısa bir sürede bitirdi. Resim kursundan aldıkları bilgiler ve el sanatları kursundaki atık malzemeler ile eserlerimizi oluşturduk” diye konuştu.




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