Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 11:44

“Bilgi Evi” sergisi göz doldurdu

Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde yaz kursiyerlerinin hazırladığı resim ve el sanatları eserleri görücüye çıktı.

“Bilgi Evi” sergisi göz doldurdu

23 Temmuz 2018 11:44


Öğrencilerin yaz tatilini değerlendirmeleri maksadıyla 2 dönem halinde başlattığı yaz kurslarında el sanatları, takı tasarım, ebru, rölyef, çini boyama gibi çeşitli kategorilerde kurslar verildi. Toplam 138 kursiyerin eğitim alacağı kurslarda ilk dönemi tamamlayan öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde hazırlanan serginin açılışını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yaptı. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nin Bilgi Evleri arasında en kapsamlısı olduğunu belirten Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak, okulların kapanmasıyla çocuklarımızın yaz aylarını güzel bir şekilde değerlendirebilmeleri için Bilgi Evi’nde yaz kursları düzenliyoruz. Modern yapısıyla, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğimiz Sosyal Gelişim Merkezi’mizde spor salonu ve 780 üyemizin kayıt olduğu kütüphanemiz de bulunuyor. Zarafet eğitimi, zekâ oyunları, pasta süsleme çalışmalarının yapıldığı yaz kurslarımızın ikinci dönemi 23 Temmuz’da başladı. Katılan bütün çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Sergi açılışının ardından öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Dündar, çocuklarla pasta keserek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç