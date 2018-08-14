“Geleceği şansa bırakmıyoruz” fikriyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde çocukların araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteklerine yönelik destekler verilirken, ebeveynler için de seminerleri düzenleniyor. Osmangazi’de 5 adet projelendirilen Bilgi Evleri’nden Mehmet Akif, Demirkapı ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi vatandaşlara hizmet veriyor. Emek ve Demirtaş Bilgi Evi ise önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Bilgi Evleri’nin en önemli eğitim ve sosyal projelerinden biri olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bilgi Evleri’ni yeni konsept eğitim merkezleri olarak planladık. Farklı mahallelerimizde çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak, ders dışındaki vakitlerinin dolu dolu geçmesini sağlayacak bir proje. Çocuklarımızın zamanlarını Bilgi Evleri’nde verimli bir şekilde geçirmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Bizler de geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bilgi Evleri’mizde okuma-araştırma salonları, etüt merkezi, kütüphane ile gelişimlerini destekleyecek zeka oyunu salonları yer alıyor” dedi.

Dündar, Bilgi Evleri’nde çocukların yanı sıra ebeveyn eğitimleri, çocukların meseleleri, problem çözme teknikleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi önemli konularda uzmanlar yardımı ile eğitim seminerleri de düzenlendiğini kaydetti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Okuma Yazma Seferberliği” kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Mehmet Akif Bilgi Evi’nde yetişkinlere yönelik okuma yazma kursları da düzenleniyor. Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde düzenlenen okuma yazma kurslarına katılan 44-65 yaş arası yetişkin, 1 buçuk ay süren kurs sonunda okuma ve yazmayı öğreniyor.

Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi’nde yaz dönemi kursları da devam ediyor. 150 kursiyerin iştirak ettiği eğitimlerde şubat sonuna kadar 684 öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Bunun yanı sıra vatandaşların bireysel olarak ders çalışıp, kitap okumaları amacıyla yapılan çalışma alanında 28 kişilik çalışma masası bulunuyor. Ayrıca 800 kişilik üyesiyle hizmet veren kütüphane içerisinde 3 bin 500 kitap bulunuyor. Eğitimlere güz döneminde de devam edecek Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi, çocuklara ve velilere aile içi iletişim seminerleri verecek. 3 Eylül tarihinde kayıtların alınacağı güz dönemi kursları 24 Eylül’de başlayacak.