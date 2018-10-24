Bilgi Kültür Evlerinde ‘Pardus' dönemi başladı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 13 mahallede bulunan Bilgi Kültür Evlerinde (BKE) yerli ve millî işletim sistemi olan Pardus'u hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir köşesinde gençlerin ücretsiz olarak istifade ettiği Bilgi Kültür Evlerinde (BKE) yerli ve millî işletim sistemi olan Pardus'u kullanmaya başladı. Millî işletim sistemini İnegöl Belediyesi'ne entegre etmek ve yaygınlaştırmak için ilk adım olarak Bilgi ve Kültür Evlerinde atıldı. Toplam 13 bölgede bulunan BKE'nin 4'ünde Pardus sistemi kullanılmaya başlandı. Pardus işletim sistemleri Süleymaniye, Mahmudiye, Orhaniye ve Akhisar Bilgi ve Kültür Evlerinde hayata geçirerek öğrencilerin istifadesine sunuldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, Mahmudiye Bilgi Kültür Evi'ni ziyaret ederek Pardus'a geçiş hakkında açıklamalarda bulundu. BKE'ni kullanan öğrencilere de yeni sistemi tanıtan Başkan Taban, “Kurumumuza aslında uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğümüz ve yaptığımız denemeler neticesinde testlerini gerçekleştirerek devreye aldığımız Pardus yazılımını görüp öğrencilerin de fikirlerini almak istedik. Bildiğiniz gibi Pardus, ülkemizin yerli bir işletim sistemi, yazılımı. Bugün nasıl bilgisayarlarımızda çalışan Windows gibi, Linux gibi yazılımlar var, işletim sistemleri var, Pardus da bunun gibi yerli ve millî bir yazılım. Türk mühendislerin, TÜBİTAK'taki çalışanların özellikle geliştirmeye çalıştığı ve hayata geçirdiği bir yazılım” dedi.