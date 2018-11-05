Bilgi Şölenleri'nde bu yıl Cengiz Dağcı konuşuluyor

Uludağ Üniversitesi ve Türk Ocakları Bursa Şubesi ortaklığıyla gerçekleştirilen ‘Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri'nin 5'incisi olan ‘Cengiz Dağcı Sempozyumu' başladı. Kırımlı ünlü roman yazarı Cengiz Dağcı'nın eserleri ve hayatı 2 gün boyunca yerli ve yabancı akademisyenler tarafından ele alınacak.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri - Cengiz Dağcı Sempozyumu', BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, yerli ve yabancı akademisyenler ile öğrencilerin iştirakiyle gerçekleştirildi. Kırım doğumlu Tatar roman yazarı ve mütefekkir Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerinin ele alınacağı sempozyumun açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, köklü bir medeniyetin zorlu bir coğrafyada yaşayan fertleri olarak hedeflerin doğru tanımlanabilmesi için iyi bir tarih öğretimi ve doğru tarih bilincinin yerleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Merhum Cengiz Dağcı gibi, yakın tarihin göçler, savaşlar ve mücadelelerle örülü hikâyesini yaşamış ve yazmış bir ismi öğrenmenin ve herkese öğretmenin gerekli olduğunun vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Ortak millî mirasımızın önemli değerlerinden biri olan merhum Dağcı'nın roman ve şiirleri kendi hayat hikâyesi ile birlikte milletimizin de hafızasıdır. Eserleri edebiyat alanda olduğu kadar tarihi açıdan da büyük değer taşıyan Cengiz Dağcı, vefatına dek hürriyetin önemini kendine has üslubuyla dünyaya anlattı. Kırım doğumlu olmasına ve yurt dışında yaşamasına rağmen Türkiye Türkçesi ile bıraktığı eserlerin yanı sıra İsmail Gaspıralı gibi “dilde, fikirde, ekonomide” birliği savunan hayat mücadelesi için Türk dünyası Cengiz Dağcı'yı asla unutmayacak, unutturmayacaktır. Kültürümüzün övünç ve ilham kaynaklarından biri olan merhum Cengiz Dağcı'ya bir kez daha yüce Allah'tan rahmet dilerken, literatürümüze kazandırdığı eşsiz eserler ve tarihimize yaptığı büyük katkıdan dolayı da minnetle anıyorum” diye konuştu.

Programda konuşan Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise, her yıl düzenlenen programların sadece Türk medeniyetine değil, dünya kültürüne ve medeniyetine de katkıda bulunduğunu söyledi. Türk denildiği zaman sadece 780 bin kilometrelik bir alanın anlaşılamayacağını kaydeden Prof. Dr. Selçuk Kırlı, “Biz koca bir ormandık. Uzak Sibirya'dan Macaristan ovalarına kadar yayılan bir orman. İnsanlarımız dünyaya büyük bir medeniyet katkısında bulundular. Bizi parçaladılar. Aramıza olacak olmayacak yerden topladıkları insanlarla irtibatımızı kesen küçücük devletler soktular. İşin kötüsü bu parçalanmaya kendi aramızdaki çekişmelerle bizler de yardım ettik. Nihayet son zamanlarda Türk olduğumuzu Asya'dakiler de bizler de anlamaya başladık ve bu dostluk için karşılıklı yatırımlar yapmaya başladık. Birlikte sevinmeye ve üzülmeye başladık. Ortak yatırımlar içine girmeye başladık. Olması gereken de zaten buydu. Bu mücadeleye katkıda bulunanlardan bir tanesi de rahmetli Cengiz Dağcı'dır. Allah gani gani rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık da konuşmasında 5. si düzenlenen etkinliğin hayırlı olması dileğinde bulundu. Cengiz Dağcı'nın tüm kitaplarını Türkiye dilinde yazdığını fakat Türkiye'ye hiç gelemediğini vurgulayan Kocabıyık, eserlerinde her zaman Kırım Türklerinin gördüğü işkenceleri anlatan Dağcı adına düzenlenen sempozyumun gençlere de önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 2 gün boyunca devam edecek sempozyumda yerli ve yabancı 50'ye yakın akademisyen programda konuşmacı olarak yer alacak.