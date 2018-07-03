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03 Temmuz 2018 11:13

Bilgi ve eğlence dolu yaz okulu başladı

23 yıllık eğitim geçmişi ile Bursa’nın eğitimde yeni markası olan Özel Teknoloji Fen Okulları Yaz Okulu yoğun bir katılım ile başladı.

Bilgi ve eğlence dolu yaz okulu başladı

03 Temmuz 2018 11:13


Öğrencilerin yaz tatillerinde akademik çalışmalarına eğlenceli bir şekilde devam etmeleri, spor ve sanat dallarında ki becerilerini geliştirmeleri amacıyla faaliyet gösteren Özel Teknoloji Fen Yaz Okulu 2 Temmuz’da başladı. 5-13 yaş öğrencilerine yönelik eğitimde İngilizce programı, robotik ve kodlama dersleri, sanat atölyeleri, fen atölyeleri, matematik, yüzme, binicilik ve spor aktiviteleri ile dopdolu bir yaz programı yer alıyor. Yaz Okulu ile öğrencileri sportif etkinliklere yöneltmeyi ve kaliteli bir yaz tatiline zemin hazırlamayı hedeflediklerini belirten Özel Teknoloji Fen Okulları Genel Koordinatörü Orhan Karakoç, bilgilerini taze tutan, pekiştiren ve çeşitli aktivitelerle yeni beceriler kazanan öğrencilerin yeni dönemde daha başarılı olduklarını vurguladı.




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