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Bilim Avcıları iklim değişikliğine dikkat çekti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Keles ilçelerinde öğrenim gören yatılı öğrencilere ‘iklim değişikliği’, atölye çalışmaları ve deneylerle anlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Keles ilçelerinde öğrenim gören yatılı öğrencilere ‘iklim değişikliği', atölye çalışmaları ve deneylerle anlatıldı.


Geleceğin teknolojilerini tasarlayan nitelikli işgücüne katkıda bulunmak ve bilimi topluma yaymak adına Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM), Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi işbirliğinde önemli bir proje faaliyetine imza attı. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen ve AB fonundan finanse edilen proje ile iklim değişikliğine dikkat çekildi. ‘Yeşil Enerji- Temiz Enerji' başlığı altında yürütülen proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen imkânları kısıtlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere bilimsel atölye çalışmaları ile küresel iklim değişikliğine yol açan etkenler anlatıldı. İki gün süren proje etkinliğine 450'nin üzerinde öğrenci katıldı. Keles Davut Zeki Akpınar Yatılı Bölge Ortaokulu ile Mustafakemalpaşa'da bulunan Züferbey Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilere onlarca farklı deneyle zenginleştirilen ‘Yeşil Enerji' atölye çalışmaları yaptırıldı. Katılımcı öğrencilere, iklim değişikliğin etkileri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını konu alan mobil planetaryum gösterileri sunuldu.


Atölye ve planetaryum gösterilerinin ardından Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin “Bilim Avcıları” ekibi, iklim değişikliğine ilişkin onlarca farklı temada sundukları gösterileri ile öğrencilere unutamayacakları bir tecrübe yaşattı.

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