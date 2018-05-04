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04 Mayıs 2018 14:16

Bilim fuarları başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başladı.

Bilim fuarları başladı

04 Mayıs 2018 14:16


Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Koç Orta Okulu sergilerine Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve protokol mensupları iştirak etti. Musa Ayaz, TÜBİTAK tarafından başlatılan fuarların maksadının toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması olduğunu belirterek, “Yenişehir’den 13 okulumuz 20’şer proje hazırladı. Hazırlanan toplam 260 proje sergilendi. Şu an bütün okullar kendi bünyesinde sergiler açıyorlar. Önümüzdeki cuma günü de Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde bütün okulların projeleri sergilenecek. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına proje hazırlayan okullarımızın idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yaptığımız incelemelerde gerçekten güzel projeler bulunuyor” dedi.




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