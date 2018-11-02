Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ‘Bilim Oteli' etkinliği tüm hızıyla sürüyor. Bilimin maceraya dönüştüğü Bilim Oteli, çocuklar için Cumartesi akşamlarının, bilimsel eğlencesi

Geleceğin teknolojilerini tasarlayan nitelikli işgücüne ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM)'de her yaştan bilimsever için hazırlanan etkinlikler yoğun ilgi görüyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin gecelik bilimsel etkinliklerinden ‘Bilim Oteli'nde macera tam gaz sürüyor. Sezonun ilk kampı için 27 Ekim'de kapılarını açan Bilim Oteli, her Cumartesi akşamı 18.30- 00.00 saatleri arasında yeni konuklarını ağırlıyor. 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için gerçekleştirilen etkinlik ile kendi ilgi alanlarına uygun olarak seçtikleri atölyelere katılan bilim meraklıları keyifli ve bir o kadar eğlenceli seminerlerle de bilgi sahibi oluyor.

Gece yarısına dek süren ve velilerin etkinliklere dâhil edilmediği Bilim Oteli'nde katılımcılar, planetaryum ve bilim gösterileriyle macera dolu bir gece geçiriyor. Otelin bilime meraklı konukları, merkezdeki deney düzeneklerini denemelerinin yanı sıra hava koşullarının uygun olması halinde gökyüzü gözlem etkinliği ile gezegen ve yıldızları da dev teleskoplarla inceleyebiliyor. Sanal simülatörleri de kullanan katılımcılar; bilim avcılarının renkli gösterileri ile unutamayacakları bir bilimsel gece geçiriyor. Cumartesi akşamları 8-14 yaş arası çocukları için Bilim Oteli'ne kayıt yaptırmak isteyen veliler, www.bursabilimmerkezi.org web adresinden detaylı bilgi alabilirler.