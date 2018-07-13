Bilimle iç içe alternatif yaz tatili

Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi gelecek nesillere sevdirmek ve topluma yaymak hedefiyle projelendirilen Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nin (Bursa BTM) yaz kampları yoğun ilgi görüyor. Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Maker Çocuk Yaz Kampları’na katılan çocuklar, bilim ile iç içe nitelikli zaman geçirmenin yanı sıra eğlenerek öğreniyor. 5-6, 7-9 ve 10-14 yaş gruplarına göre gerçekleştirilen kamplarda çocuklar; yazılım, kodlama ve robotik eğitimi alıyor. 14 Eylül’e dek sürecek kamplar, ikişer haftalık programlar halinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere yine iki farklı kategoride yapılıyor.

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (ULUTEK) ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde çocuklara nitelikli bilimsel eğitim vermeyi hedeflediklerini ifade eden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, “Yaz kamplarımızla zevkli ve eğlenceli ortamda proje üreten çocuklar, elektronik kodlama ve robot yapmayı öğreniyor. Evlerinde bilgisayar ile vakit öldürmek yerine kamplara katılan çocuklar, zevkli ve eğlenceli ortamda bilimle iç içe nitelikli zaman geçiriyor” dedi.

Çocukların mevcut seviyeleri belirlenerek programlara dâhil edildiğini ifade eden ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık ise, “‘Maker Çocuk Yaz Kampları, öğrencilerimizin bilim ve teknoloji yönünden kendilerini geliştirmesi adına önemli bir fırsat. Burada çocuklar, ‘STEM’ dediğimiz bilim, mühendislik, teknoloji ve matematikten oluşan temel değerleri öğreniyor. Yazılımın temeli olan kodlama eğitimi, robotik, ardinyo ve elektronik alanında da seviyelerine göre uygulamalı atölye çalışmalarına katılma fırsatı yakalıyorlar” dedi.

14 Eylül’e kadar devam edecek yaz kamplarının ikinci dönem kayıtları da başladı. Çocuklarına bilim ile iç içe alternatif tatil sunmak isteyen veliler, 23 Temmuz’da başlayacak ikinci kamp programı için www.bursabilimmerkezi.org adresinden teferruatlı bilgi alabiliyor.