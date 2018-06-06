Bilimsel araştırmaya destek 53 milyon TL’ye ulaştı

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında son üç yılda 458 proje üretildi.

Bilimden üretime, üretimden ekonomiye sloganıyla Türkiye’nin 3. Nesil Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursa Uludağ Üniversitesi, bu doğrultuda akademisyenlerini desteklemeye devam ediyor. YÖK tarafından belirlenen 15 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Uludağ Üniversitesi, bilimsel proje üretme konusunda son yılların en yüksek sayılarına ulaştı.

2015 ve 2016 yılları arasında 331 projeye 21 milyon TL’lik bir kaynak aktardıklarını söyleyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Göreve geldiğimizde Uludağ Üniversitesi’nin üreten ve ekonomiye katkı sağlayan bir üniversite olması için çalışmalar yaptık. 2015 yılı içerisinde BAP yönergemizi değiştirerek yılda iki kez yapılan toplantı kuralını ayda bir kez yapılacak şeklinde değiştirdik. Tüm akademisyenlerimize proje üretmeleri konusunda çağrılar yaptık ve bu projelerin en iyi şekilde desteklenmesi için kaynaklar oluşturduk. Sadece 2015 yılında 188 projeye 10 milyon 508 bin TL kaynak aktardık. Yapılan değişiklikler sayesinde akademisyenlerimiz de daha kaliteli işlere imza atmaya başladılar. 2016 yılında ise 143 projeye 11 milyon 579 bin 705 TL destek sağladık. 2017 yılında 80 projeye 17 milyon TL destek verdik. 2018 yılına geldiğimizde ise bugüne kadar toplam 458 projeye 53 milyon TL’lik kaynak ayırmış olduk. Gerek sanayicilerimiz ile ortak yapılan projelerle gerekse de akademisyenlerimizin üreteceği projeler sayesinde Uludağ Üniversitesi;bilime, üretime ve ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam edecektir” diye konuştu.

Bilimsel yayın ve kongrelere 3 milyon TL

Uludağ Üniversitesi olarak bilim insanı yetiştirme ve geliştirme konusunda da önemli destekler sağladıklarını işaret eden Rektör Yusuf Ulcay, akademisyenlere verdikleri makale basım ve kongre katılım desteklerini de büyük oranda arttıklarını açıkladı. 2015 yılında 169 akademisyenin kongrelere katılım için başvuruda bulunduğunu söyleyen Rektör Ulcay, 2017 yılında bu rakamın katlanarak 420’ye çıktığına işaret etti. Ulcay açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Akademisyenlerimizin kendilerini geliştirmeleri adına her türlü desteği en başından itibaren vermeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamında 3 yıl içerisinde 150’den fazla akademisyene makale basım desteği verdik. Yine 3 yılda bin akademisyenimizin yayın olmaksızın kongre katılım başvurusunu, 200’e yakın akademisyenimizin de yayınla kongre katılım başvurusunu destekledik. 2015-2016 ve 2017 yıllarında toplam akademisyenlerimizden çıkan bilimsel yayın sayısı 4 bin 15’i buldu. Bu destekler için akademisyenlerimize toplam 3 milyon 103 bin 346 TL kaynak ayırdık. Önümüzdeki dönemde aynı anlayış ile devam edeceğiz. Uludağ Üniversitesi bilimin öncüsü ve destekçisi olmak için çalışmalarını aralıksız yürütecektir” şeklinde konuştu.