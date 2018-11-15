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Bilinçsiz kullanılan antibiyotikler zarar veriyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Buket Gökpınar, yanlış ve yaygın antibiyotik kullanımının bakterilerde direnç gelişimine sebep olduğunu söyledi.


Antibiyotiklerin virüs ve mantarların neden olduğu hastalıklara karşı etkin olmadığını belirten Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Buket Gökpınar, “Bu yüzden soğuk algınlığı, grip gibi virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotikler kullanılmaz. Antibiyotikler ateş düşürücü ya da ağrı kesici değildir. Ancak bazen bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda virüslerin sebep olduğu gribal enfeksiyonun bakteriyel enfeksiyona dönüştüğü görülmektedir. Bu yüzden antibiyotik kullanımında doğru zamanlama çok önemlidir. Tedavinin planlanmasında hastalığın türü, gelişimi, lokalizasyonu, hastanın mevcut risk profili ve hastalık öyküsü, kullandığı ilaçlardan etnik kökenine kadar birçok faktör antibiyotik seçiminde önemlidir. Hastaların hekim tarafından bireysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmamalıdır” şeklinde konuştu.


Yanlış ve yaygın antibiyotik kullanımının bakterilerde direnç gelişimine sebep olduğunu hatırlatan Dr. Gökpınar, “Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar tüm dünyada ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Dirençli bakterilerin sebep olduğu bu hastalıklar tedaviye dirençli olup, komplikasyonların gelişmesine, hastalığa yakalanma ve ölüm oranlarında artışa neden olmaktadırlar. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda antibiyotik kullanımında toplum bilincinin geliştirilmesi son derece önemlidir” dedi.

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