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30 Temmuz 2018 14:24

Bin liralık tespih çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Bursa’da girdikleri bir benzin istasyonunun marketinde para bütünleten 2 kişi, market çalışanının dalgınlığını fırsat bilip bin lira değerinde 2 tespih çaldı.

Bin liralık tespih çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

30 Temmuz 2018 14:24

Hırsızlar kimlikleri tespit edilince güven timleri tarafından yakalandı.


Olay, Davutdede Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara yolu üzerinde bir petrol istasyonundaki markete giden 2 kişi üzerlerindeki bozuk paraları tümletmek istediklerini söyledi. Şahıslardan biri market çalışanını bozuk paralarla oyalarken diğeri, tanesi 500 lira değerinde olan 2 adet tespih çaldı. Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını hesaba katmayan 2 hırsız daha sonra marketten ayrıldı.


Konuyla ilgili ihbarda bulunulması üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri marketteki güvenlik kameralarını inceledi. Söz konusu hırsızlık suçunu D.B. isimli şahsın işlediğini tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışmalara başladı. D.B. güven timleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. D.B. ilk işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.




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