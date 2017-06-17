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17 Haziran 2017 20:05

Bina alevlere teslim oldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir aparmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Bina alevlere teslim oldu

17 Haziran 2017 20:05

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Yangın, Kayhan Mahallesi Yedievler Sokak’ta bulunan Aydın Apartmanı’nda meydana geldi. Binanın en üst katında Fatih Ege’ye ait dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede dairenin tamamını sararken, apartmanda ve dairede bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gemlik itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca Bursa’dan takviye ekipler geldi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının doğalgaz hatlarından başladığı iddia edildi.


Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.




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