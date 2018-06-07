Bir ayda 421 narkotik operasyonu

Verilere göre narkotik polisi mayıs ayı içerisinde yapılan 421 operasyonda 520 kişi hakkında işlem yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mayıs ayı istatistiklerini paylaştı. Bursa’da narkotik ile mücadelede büyük operasyonlara imza atan ekipler 421 ayrı operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonlarda 3 kilo bonzai, 1 kilo 750 gram esrar, 1 kilo metamfetamin, 750 adet extacy tablet, 100 adet yeşil reçeteye tabi hap, 110 kök hint kenevir maddesi, 50 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 520 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 376 tanesi hakkında ‘Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan, 144 şüpheli hakkında da ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 74 tanesi tutuklanarak gözaltına alındı.