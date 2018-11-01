Bir ayda 600 bin liralık uyuşturucu yakaladılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda yaptıkları operasyonların istatistikleri paylaşıldı. Uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı kaydeden ekipler, son bir ay zarfında piyasa değeri 600 bin lira olan uyuşturucu ele geçirirken, 625 kişi hakkında ise adli işlem yaptı.

Narkotik ekipleri son bir ayda Bursa ve ilçelerinde 521 ayrı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda 625 şüpheliden 113'üne ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 512'sine de ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda ayrıca piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 558 gram bonzai, 12 kilo 606 gram esrar, 1 kilo 493 gram metamfetamin, 3 kök kenevir, 1 gram eroin, 5 gram kokain ele geçirildi. Narkotik polisi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 1 ay içerisinde çeşitli marka, model ve çaplarda 20 tabanca, 4 av tüfeği bu silahlara ait 161 adet fişek ele yakaladı.