"Bir kahvenin 40 yıl hatırı var" dedi 728 evi ziyaret etti

Ziyaret edilen evlerde sorunları dinleyen ilçe yöneticileri bunları ilgili kurumlara iletirken, 10 ailenin üniversite de okuyan çocuklarına burs sağlanmasına da vesile olundu.

İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ziyaretlerde yanlarında Türk kahvesi götürdüklerini belirterek, "bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sözüyle hareket ettiklerini, bu vesileyle ilçede yaşan vatandaşlarla sıcak bir aile ortamında samimi sohbetler yaptıklarını söyledi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı seçim çalışmalarının yanı sıra sosyal projeler kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kadın kollarıyla birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında ev ziyaretlerini büyük önem veriliyor. Çeşitli hediyeler götürülen ailelere misafir olan partili yöneticiler sorunları dinleyerek çözüm üretiyor. Kimi aile evinin önüne asfalt isterken kimi aile ise üniversite okuyan çocuğu için destek istiyor. Başkan Ufuk Cömez, ziyaretler sırasında vatandaşlardan gelen istek ve taleplerin tek tek not edilip çözüme kavuşturulması için gerekenin yapıldığını söyledi.

Misafir oldukları aileleri özellik partili olanlardan seçmediklerini ayrım yapmaksızın kapılarını çaldıklarını ifade eden Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, “Niyetimizi hemşehrilerimizle bir araya gelmek, sıcak bir ev ortamında sohbet etmek. Bazen akşama müsaitseniz misafirliğe geleceğiz diyoruz. Bazen de çat kapı biz geldik diyoruz. Ayrım yapmaksızın bizi kabul eden ailelere misafir olup dertleşiyoruz” dedi.