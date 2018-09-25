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Bir kilo esrarla yakalandılar

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kilo esrar ele geçirildi.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kilo esrar ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 6 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu maddeyi kimden aldıklarına dair ifadelerine baş vurulan şahısların verdikleri bilgiler doğrultusunda 3 zehir tacirinin kimlik bilgisine ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Polis, zehir ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi takibe aldı. Yapılan takipler sonrasında adresleri tespit edilen şahısların evlerine baskın düzenlendi. Baskında M.K, S.Ç. ve M.S isimli 3 şahıs gözaltına alınırken, evlerinde detaylı arama yapıldı. Aramada bir kilo esrar, 45 gram metamfetamin ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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