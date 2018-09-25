Bir kilo esrarla yakalandılar

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kilo esrar ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 6 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu maddeyi kimden aldıklarına dair ifadelerine baş vurulan şahısların verdikleri bilgiler doğrultusunda 3 zehir tacirinin kimlik bilgisine ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Polis, zehir ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi takibe aldı. Yapılan takipler sonrasında adresleri tespit edilen şahısların evlerine baskın düzenlendi. Baskında M.K, S.Ç. ve M.S isimli 3 şahıs gözaltına alınırken, evlerinde detaylı arama yapıldı. Aramada bir kilo esrar, 45 gram metamfetamin ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.