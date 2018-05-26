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26 Mayıs 2018 12:15

Bir köy sel sularının altında kaldı, dehşet gün ağırmasıyla ortaya çıktı

Uludağ’ın eteklerindeki Doğancı Köyü’nde dün akşam yaşanan sel felaketinin dehşeti günün ağırmasıyla gün yüzüne çıktı.

Bir köy sel sularının altında kaldı, dehşet gün ağırmasıyla ortaya çıktı

26 Mayıs 2018 12:15

Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Uludağ’dan gelen sel suları Doğancı Köyü’nü adeta savaş alanına çevirdi. Orhaneli Yolu ve Doğancı Köyü’ndeki temizleme çalışmaları halen devam ediyor.


Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bursa Orhaneli karayolu üzerindeki Doğancı Köyü selden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Bütün ekiplerin çalışmasıyla Doğancı Köyü’ne ulaşım dün gece 03.00 saatlerinde sağlandı.


Ancak sel felaketinin gerçek yüzü günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. 150 haneli köyde hemen hemen tüm evleri su basarken, 3 ev ise sel sularıyla yıkıldı. Traktörler, otomobiller ve kamyonetler toprak altında kalırken, evlerdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.


AFAD ve Jandarma ekipleri bölgede hasar tespit çalışmasını yürütürken, belediye ve karayolları ekipleri de temizlik çalışmasını sürdürüyor. Köy halkı ise sel sularından korunmak için evlerinin teras katlarına sığınmak zorunda kaldı. Hayvanlar ise ahırlarda mahsur kaldılar. Bir evin arka tarafından giren sel suları buzdolabı ve eşyaları parçalayıp önden çıktı. Evin duvarı yıkılırken olay yerine gelen ekipler de şaşkınlığını gizleyemedi. Sel sularının Uludağ’daki vadiden gelip köyün içini doldurduğu, köyün caddelerinin taş, toprak ve ağaç yığınlarıyla dolması dikkat çekti.


Köyde yaşanan felaket ve Orhaneli Yolu’ndaki heyelan ise İhlas Haber Ajansı ekiplerince drone ile havadan görüntülendi. Orhaneli Yolu’nda çamur altında kalan kamyonet ve otomobili de kurtarma çalışmaları devam ediyor.




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