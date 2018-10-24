Bir santimlik mermer masa üzerine 4 kişi binmesine rağmen kırılmadı

Bursa'da Efendioğlu Mermer tarafından üretilen 1 santimetre kalınlıktaki plaka mermerden yapılan yemek masaları, Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda dünya ülkelerinin beğenisine sunulacak. Plaka mermerden yapılan masalar üzerinde rahatlıkla 4 kişiyi taşırken, bir kadının evde tek başına rahatlıkla kaldırabileceği hafiflikte olmasıyla da dikkat çekiyor.

Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, kapılarını dördüncü kez ziyaretçilerine açıyor. Bu yıl 240 firmanın katılacağı fuarda toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 bin 500 blok mermer teşhir edilecek. Türkiye'nin 33 farklı ilinden 240 firma stant açacak. 8 ayrı salonda toplam ağırlığı 60 bin tonu bulan 2 bin 500 blok mermerin sergileneceği sektörün en ağır fuarı, başta Çin ve Hindistan olmak üzere 40 ülkeden gelecek yabancı alıcıları da ağırlayacak.

Bursalı mermer üreticisi Efendioğlu Mermer tarafından CNS teknolojisi ile işlenip tonlarca ağırlıktan iki kişinin rahatlıkla kaldırabildiği 1 santimetre inceliğindeki plaka haline getirilen mermerler de yabancı firmaların beğenisine sunulacak. 4 kişiyi rahatlıkla üzerinde taşıyabilen incecik mermere sahip yemek masaları da fuaye alanında sergilenecek.

Evlerde insanların mobilya kadar mermeri de sevdiğini, ancak ağırlığı yüzünden pek kullanamadığını belirten Efendioğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, "Mermerde geliştirdiğimiz teknik ile yemek masalarını iki kadının rahatlıkla kaldırabileceği ağırlığa kadar düşürdük. 1 santimetre kalınlıktaki yemek masalarının sağlamlığını ise, 4 yetişkini masanın üzerine çıkartarak denedik. Temizlik konusunda halkımızın arasında mermerin leke tutmasından yakınanlar vardı. Biz buna da çare bulduk. Leke tutmasını önleyici malzeme geliştirdik. Muhtemel bir leke olursa onu da çıkaracak ürünü ürettik. Onun için insanlarımız rahatlıkla mermer masayı kullanabilirler. Eskiden 6-7 kişi masanın üzerindeki mermeri kaldıramıyorlardı. Patentli olarak CNC teknolojisiyle mermeri işleyerek hem sağlam hem de hafif hale getirdik. Şu an Rusya, İngiltere ve diğer ülkelerden ciddi talep oluyor. Daha önce hiçbir mermer masa bu incelikte ve sağlamlıkta yapılmamıştı. Diğer mermer masalara göre fiyatı ise bu teknolojiye göre çok uygun ve kalitesi çok yüksek" diye konuştu.