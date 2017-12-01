Bir tebessümleri dünyalara bedel

Marmara Belediyeler Birliği tarafından 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödüllerine Yıldırım Belediyesi damga vurdu. İstanbul Conrad Otel’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Altın Karınca Ödülleri törenine birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Müzik Akademisi öğrencileri, sosyal belediyecilik kategorisindeki Altın Karınca Ödülünü Başkan Mevlüt Uysal’ın elinden aldı.

Edebali, “Güçlü toplum olma adına, sosyal refah seviyemizi yükseltecek projemizle ödüle layık görüldük. Bu ödülü bize verenlere teşekkür ediyoruz. En çok teşekkürümüzü hayata sımsıkı sarılan bin 300 engelli ve dezavantajlı çocuğumuza, onlara destek olan anne ve babalarına ediyoruz” dedi.

Edebali, yerel yönetimlerin engellilere karşı toplumun her kesiminden daha fazla sorumlukları olduğunu vurguladı. Bu tür sosyal içerikli projelerin daha yaygınlaşmasının önemine de işaret eden Başkan Edebali, “Öğrencilerimizin başarıları, kendilerine küçük bir fırsat verilen kocaman yüreklerin neler başarabileceklerinin göstergesi. Ayrıca bu akademimizin dostluğun kardeşliğin paylaşmanın şehri Yıldırım’da faaliyet gösteriyor olması bizim için ayrı bir gurur vesilesi” diyerek sözlerini tamamladı.